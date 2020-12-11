Висновки Венеціанської комісії щодо КСУ можна імплементувати по пунктах – Подоляк

Висновки Венеціанської комісії за запитом президента України Володимира Зеленського щодо Конституційного суду абсолютно практичні і їх можна імплементувати буквально по пунктах, зазначає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Венеціанська комісія дуже швидко і змістовно відреагувала на звернення президента Володимира Зеленського з проханням оцінити ситуацію, що склалася після скандального рішення Конституційного суду щодо демонтажу електронного декларування. Висновки Венеціанської комісії абсолютно практичні, їх можна брати і імплементувати буквально по пунктах, – заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента Подоляк також додав, що Венеціанська комісія підтримала позицію президента Зеленського про те, що Конституційний суд повинен приймати виключно обґрунтовані рішення і не може виходити за рамки своїх конституційних повноважень, зокрема перебираючи на себе функції парламенту.

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Також відповідним висновком підтримано позицію Зеленського про те, що за умисні і в значному масштабі порушення при декларуванні повинна бути реальна кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

– Підтримана оцінка, дана президентом і багатьма представниками владної команди, про те, що діяльність Конституційного суду повинна бути реформована. Венеціанська комісія дуже чітко розписала, які рішення можуть бути прийняті. Наприклад, це стосується недопущення конфлікту інтересів з боку суддів, уточнення порядку прийняття рішень, гласного формату роботи Конституційного суду. Все це може бути і має бути реалізовано досить швидко, – зазначив Подоляк.

Рекомендації щодо реформування КСУ

Венеціанська комісія 10 грудня дала рекомендації щодо ситуації з КСУ. Члени комісії зазначили, що парламенту слід розглянути можливість чіткіше висловити свій передбачуваний намір обмежити обсяг сфер КС з конкретних питань, порушених сторонами.

ВК також рекомендує зобов’язати КС вказати конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону.