Станом на 12 грудня в Україні підтвердили вже 885 039 випадків коронавірусу. За останню добу – 12 811 нових інфікованих, що менше, ніж 11 грудня, коли показник добового приросту був 13 514 хворих.
За день вірус забрав життя 243 людей, загалом – 14 998 українців.
Одужати вдалося за добу 13 653 особам, за весь час пандемії – 494 001 пацієнту.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Серед нових хворих – 593 дитини та 572 медпрацівники.
За час пандемії в країні провели 4 998 266 тестувань методом ПЛР, за добу – 61 571.
Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві (1 696), а також в Одеській (1 357), Запорізькій (807) та Київській (785) областях.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 19 481 випадок;
- Волинська область – 27 537 випадків;
- Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
- Донецька область – 28 391 випадок;
- Житомирська область – 33 405 випадків;
- Закарпатська область – 25 693 випадки;
- Запорізька область – 40 653 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
- Київська область – 46 998 випадків;
- Кіровоградська область – 6 921 випадок;
- Луганська область – 7 615 випадків;
- Львівська область – 52 578 випадків;
- Миколаївська область – 22 980 випадків;
- Одеська область – 55 714 випадків;
- Полтавська область – 28 435 випадків;
- Рівненська область – 35 452 випадки;
- Сумська область – 34 996 випадків;
- Тернопільська область – 30 738 випадків;
- Харківська область – 61 424 випадки;
- Херсонська область – 13 401 випадок;
- Хмельницька область – 33 958 випадків;
- Черкаська область – 30 133 випадки;
- Чернівецька область – 36 286 випадків;
- Чернігівська область – 23 190 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 11 грудня, у країні було зафіксовано 872 228 випадків хвороби.
Добовий приріст – 13 514 інфікованих.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.