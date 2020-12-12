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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

12 811 нових випадків Covid-19: в Україні не поліпшується епідситуація

Станом на 12 грудня в Україні підтвердили вже 885 039 випадків коронавірусу. За останню добу – 12 811 нових інфікованих, що менше, ніж 11 грудня, коли показник добового приросту був 13 514 хворих.

За день вірус забрав життя 243 людей, загалом – 14 998 українців.

Одужати вдалося за добу 13 653 особам, за весь час пандемії – 494 001 пацієнту.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Серед нових хворих – 593 дитини та 572 медпрацівники.

За час пандемії в країні провели 4 998 266 тестувань методом ПЛР, за добу – 61 571.

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві (1 696), а також в Одеській (1 357), Запорізькій (807) та Київській (785) областях.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 19 481 випадок;
  • Волинська область – 27 537 випадків;
  • Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
  • Донецька область – 28 391 випадок;
  • Житомирська область – 33 405 випадків;
  • Закарпатська область – 25 693 випадки;
  • Запорізька область – 40 653 випадки;
  • Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
  • Київська область – 46 998 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 921 випадок;
  • Луганська область – 7 615 випадків;
  • Львівська область – 52 578 випадків;
  • Миколаївська область – 22 980 випадків;
  • Одеська область – 55 714 випадків;
  • Полтавська область – 28 435 випадків;
  • Рівненська область – 35 452 випадки;
  • Сумська область – 34 996 випадків;
  • Тернопільська область – 30 738 випадків;
  • Харківська область – 61 424 випадки;
  • Херсонська область – 13 401 випадок;
  • Хмельницька область – 33 958 випадків;
  • Черкаська область – 30 133 випадки;
  • Чернівецька область – 36 286 випадків;
  • Чернігівська область – 23 190 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 11 грудня, у країні було зафіксовано 872 228 випадків хвороби.

Добовий приріст – 13 514 інфікованих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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