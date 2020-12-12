Станом на 12 грудня в Україні підтвердили вже 885 039 випадків коронавірусу. За останню добу – 12 811 нових інфікованих, що менше, ніж 11 грудня, коли показник добового приросту був 13 514 хворих.

За день вірус забрав життя 243 людей, загалом – 14 998 українців.

Одужати вдалося за добу 13 653 особам, за весь час пандемії – 494 001 пацієнту.

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Серед нових хворих – 593 дитини та 572 медпрацівники.

За час пандемії в країні провели 4 998 266 тестувань методом ПЛР, за добу – 61 571.

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві (1 696), а також в Одеській (1 357), Запорізькій (807) та Київській (785) областях.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 19 481 випадок;

Волинська область – 27 537 випадків;

Дніпропетровська область – 47 650 випадків;

Донецька область – 28 391 випадок;

Житомирська область – 33 405 випадків;

Закарпатська область – 25 693 випадки;

Запорізька область – 40 653 випадки;

Івано-Франківська область – 40 282 випадки;

Київська область – 46 998 випадків;

Кіровоградська область – 6 921 випадок;

Луганська область – 7 615 випадків;

Львівська область – 52 578 випадків;

Миколаївська область – 22 980 випадків;

Одеська область – 55 714 випадків;

Полтавська область – 28 435 випадків;

Рівненська область – 35 452 випадки;

Сумська область – 34 996 випадків;

Тернопільська область – 30 738 випадків;

Харківська область – 61 424 випадки;

Херсонська область – 13 401 випадок;

Хмельницька область – 33 958 випадків;

Черкаська область – 30 133 випадки;

Чернівецька область – 36 286 випадків;

Чернігівська область – 23 190 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 11 грудня, у країні було зафіксовано 872 228 випадків хвороби.

Добовий приріст – 13 514 інфікованих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.