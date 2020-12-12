У COVAX офіційно схвалили надання Україні вакцини проти коронавірусу.

Тепер точно Україна безкоштовно отримає понад 8 млн. доз, а також шприци для ін’єкцій, повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (від +2° до +8°) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни, – зазначив Віктор Ляшко.

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За його словами, МОЗ планує залучати до процесу логістики ДП Укрвакцина та приватні компанії.

Вакцина проти коронавірусу

12 грудня у США схвалили вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

У країні планують розпочати вакцинацію протягом 24 годин, зазначив президент США Дональд Трамп.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віктор Ляшко