У COVAX офіційно схвалили надання Україні вакцини проти коронавірусу.
Тепер точно Україна безкоштовно отримає понад 8 млн. доз, а також шприци для ін’єкцій, повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
– Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (від +2° до +8°) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни, – зазначив Віктор Ляшко.
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За його словами, МОЗ планує залучати до процесу логістики ДП Укрвакцина та приватні компанії.
Вакцина проти коронавірусу
12 грудня у США схвалили вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.
У країні планують розпочати вакцинацію протягом 24 годин, зазначив президент США Дональд Трамп.
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Джерело: Віктор Ляшко