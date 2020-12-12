У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили про відповідальність, яка загрожує лабораторіям, які видаватимуть українцям фіктивні довідки про проходження тесту на коронавірус. Негативні наслідки можуть чекати і на громадян.
Про це під час брифінгу 12 грудня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
– Фіктивні довідки про ПЛР-тести – це кримінальний злочин. Якщо ми дізнаємося, що якась лабораторія видає такі довідки, то одразу звертатимемося до правоохоронних органів і перевірятимемо ліцензійнісь роботи цієї установи, – зазначив Максим Степанов.
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Крім того, громадяни, які скористалися такими послугами, також можуть потрапити у халепу. Особливо під час подорожі за кордон.
– Коли ви купуєте таку довідку, сплачуючи кошти, краще зробити тест та чітко усвідомлювати, що ви не хворієте на коронавірус.
Якщо ви візьмете таку довідку, поїдете за кордон, і виявиться, що вона фіктивна, це може закінчитися проблемами. Вони досить суворо ставляться до таких порушень, – додав міністр.
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