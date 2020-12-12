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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Фіктивні довідки про тест на Covid-19: у МОЗ розповіли про відповідальність

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили про відповідальність, яка загрожує лабораторіям, які видаватимуть українцям фіктивні довідки про проходження тесту на коронавірус. Негативні наслідки можуть чекати і на громадян.

Про це під час брифінгу 12 грудня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Фіктивні довідки про ПЛР-тести – це кримінальний злочин. Якщо ми дізнаємося, що якась лабораторія видає такі довідки, то одразу звертатимемося до правоохоронних органів і перевірятимемо ліцензійнісь роботи цієї установи, – зазначив Максим Степанов.

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Крім того, громадяни, які скористалися такими послугами, також можуть потрапити у халепу. Особливо під час подорожі за кордон.

– Коли ви купуєте таку довідку, сплачуючи кошти, краще зробити тест та чітко усвідомлювати, що ви не хворієте на коронавірус.

Якщо ви візьмете таку довідку, поїдете за кордон, і виявиться, що вона фіктивна, це може закінчитися проблемами. Вони досить суворо ставляться до таких порушень, – додав міністр.

Тестування на коронавірус в Україні

В Україні оновили алгоритм тестування на коронавірус.

МОЗ розширив перелік людей, яких перевірятимуть.

Детальніше про тестування  на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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