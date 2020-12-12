У Києві станом на 11 грудня зафіксували 1 696 нових випадків коронавірусу. За добу померло 23 пацієнти.

Загалом у столиці захворіло 90 013 осіб.

Захворіло:

57 медичних працівників;

933 жінки;

639 чоловіків;

124 дитини (від 3 міс. до 17 років).

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Деснянському районі – 421, у Солом‘янському — 250 та в Дарницькому районі – 248 випадків.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: