Кримінальна відповідальність за підробку тестів на Covid-19: Рада готує закон

В Україні досі немає кримінальної відповідальності за підробку тестів на коронавірус, але відповідний законопроект вже готується до реєстрації у Верховній Раді.

Про це в ефірі Свободи слова Савіка Шустера заявив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, народний депутат Михайло Радуцький.

За його словами, цього тижня парламент, ймовірно, не встигне розглянути документ, але наступного – “цей законопроект буде мати підтримку”.

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– Ми будемо виправляти цю прогалину, – додав Радуцький.

Тести на коронавірус в Україні можна зробити безкоштовно, але не усім охочим. МОЗ визначив чіткий перелік тих, хто може здати ПЛР-тест безоплатно.

Як в Україні безкоштовно здати тест на Covid-19 і хто це може зробити, читайте на Фактах ICTV.