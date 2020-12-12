Всесвітній банк виділив Україні $300 млн допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу.
В організації побоюються, що через поширення вірусу і карантинні заходи близько 1 млн громадян країни можуть опинитися за межею бідності.
У Світовому банку прогнозують, що в таких умовах рівень бідності в країні може збільшитися на 4% і досягти 23% до кінця 2020 року.
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Гроші мають піти на соціальну підтримку українців, зокрема малозабезпечених родин. Це вже друга подібна допомога, 30 квітня 2020 року Світовий банк схвалив $150 млн на підтримку населення на період пандемії.
Фінансова підтримка Світового банку
У листопаді в Міністерстві охорони здоров’я України заявлялося, що Україна отримає від Світового банку $100 млн для закупівлі вакцин проти коронавірусу.
Крім того, ці гроші повинні піти на обладнання для лікарень.
Детальніше про фінансову підтримку України Всесвітнім банком читайте на Фактах ICTV.
Джерело: The World Bank