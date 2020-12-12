Погода на 12 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 12 грудня в Україні буде хмарною, може випасти невеликий мокрий сніг і дощ.

Вітер східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі впаде до -6°, а вдень прогнозують близько 0°.

На Закарпатті та в південній частині вночі +3°…-2°, вдень 0…+5°.

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Обережно, ожеледь!

Опади під час мінусової погоди 12 грудня приведуть до ожеледиці, як це було 10 грудня.

Тоді в Києві через те, що дороги перетворилися на ковзанку, поліцейські зафіксували понад 120 ДТП за день.