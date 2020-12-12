Мер Києва Віталій Кличко вимагає від керівників районів і комунальних служб столиці терміново прибрати місто від наслідків негоди.

– Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають місто. Півтори доби вже триває негода, сильна ожеледиця. Комунальні служби звітують, що працюють. Але ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка. Більше тисячі звернень киян до травмпунктів за останню добу, – зазначив Кличко.

За його словами, головне завдання служб – навести лад у місті.

– Найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено та ефективно працювати. Цілодобово, – підкреслив він.

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За словами мера, найчастіше на роботу комунальних служб скаржилися на Оболоні, Святошині, Борщагівці та Лісовому масиві.

– Люди ходять по дорогах, бо тротуарами пройти неможливо. Київавтодор вчасно вивів техніку, і дороги в Києві почищені. Доручив керівництву Київавтодору допомогти районам із прибиранням місць найбільшого скупчення людей – зупинок громадського транспорту, площ біля установ, торгових центрів. Главам районів наголосив, що незадоволений їхньою роботою. Доручив підняти всі служби і в чіткій координації ефективно прибрати території районів. Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране, – резюмував Кличко.

Також він доручив Київблагоустрою перевірити, як прибирають території, закріплені за приватним бізнесом, – біля кафе, ресторанів і торгових центрів.

У Києві вже кілька днів на дорогах спостерігається сильна ожеледиця. В результаті чого в місті сталося кілька серйозних аварій.

Так, на вулиці Ентузіастів сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево.

Детальніше про наслідки ожеледиці в Києві, читайте у матеріалі Фактів ICTV.