Смертність від Covid-19: на якому місці Україна серед країн Європи

Україна перебуває на 29-му місці в Європі за показником смертності від коронавірусу на мільйон населення. Цей показник знизився з весни.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного телеканалу.

Він зазначив, що навесні показник смертності від Covid-19 був на рівні 2,9%, а зараз становить 1,7%.

– Є такий показник смертності на мільйон населення. І за нього в Європі Україна на 29-му місці. Попереду нас країни з у два-три рази більшою смертністю: Франція, Великобританія, Іспанія, Італія. Тобто країни, які мають більш розвинену медичну систему, – сказав Степанов.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 грудня в Україні підтвердили вже 885 039 випадків коронавірусу. За останню добу – 12 811 нових інфікованих, що менше, ніж 11 грудня, коли показник добового приросту був 13 514 хворих.

За день вірус забрав життя 243 людей, загалом – 14 998 українців.

Одужати вдалося за добу 13 653 особам, за весь час пандемії – 494 001 пацієнту.