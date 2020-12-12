Під Офісом президента у Києві активісти готуються поховати правосуддя в день першої річниці затримання підозрюваних в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

Протестувальники висловлюють незгоду з діями правоохоронців, які без належної доказової бази висунули звинувачення Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Крім того, 10 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив обвинуваченому в загибелі журналіста Павла Шеремета ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненко запобіжний захід у вигляді взяття під вартою до 2 лютого 2021 року.

Дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко залишається під домашнім арештом, військовий медик Яна Дугарь — на волі під заставою.



















Справа Шеремета: активісти ховають правосуддя у річницю затримання Антоненка / 5 фотографий

Справа Шеремета

20 липня 2016 року у Києві під час вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

У травні цього року правоохоронці заявили про перебіг досудового розслідування щодо трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета – музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь.