Коронавірус в Україні та світі не відступає. 12 грудня стало відомо про понад 71,4 млн випадків коронавірусу у світі. За час пандемії від ускладнень Covid-19 померло понад 1,6 млн осіб.

Вилікуватися вдалося 49,6 млн пацієнтам. Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія. Вакцинація від коронавірусу у США може розпочатися уже наступної доби.

Сьогодні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило вакцину від фармацевтичної компанії Pfizer. Американці отримають щеплення безкоштовно.

Коронавірус в Україні

У рейтингу поширення хвороби Україна займає 17 місце. Станом на 12 грудня зафіксовано:

12 811 нових випадків коронавірусу, всього – 885 039;

243 смертельних випадків, всього – 14 998;

13 653 одужалих, всього – 94 001.

Найбільше хворих на Covid-19 зареєстровано у Києві, Запорізькій та Одеській областях.

Зміна алгоритму тестування на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти щодо проведення тестувань на Covid-19. Розширився список осіб, які можуть зробити тест безкоштовно. Дивіться оновлений алгоритм тестування на Фактах ICTV.

Крім того, очільник МОЗ Максим Степанов нагадав про загрозу кримінальної відповідальності лабораторіям, які видають фіктивні довідки про тестування.