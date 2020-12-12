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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У центрі Києва горіло кафе поруч з готелем Експрес

12 грудня вранці у центрі Києві сталася масштабна пожежа. Загорівся заклад громадського харчування поруч з готелем Експрес, що на бульварі Тараса Шевченка.

Близько 12.00 співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося загасити вогонь. На місце події прибуло вісім одиниць техніки та 32 рятувальники.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Фахівці встановлюють причину загоряння.

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пожежа біля готелю Експрес

Пожежа у ТЦ Харкова

Вкінці листопада у Харкові сталася пожежа в одному з торгових центрів. Вогонь знищив 25 павільйонів. Решту 85 пожежникам вдалося врятувати.

Загоряння сталося близько 2.00, а ліквідували вогонь о 12.50. На місці працювало 100 співробітників ДСНС, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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