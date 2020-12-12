В Україні оновили стандарт надання медичної допомоги у частині здійснення тестування на коронавірус.

Очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ про збільшення переліку осіб, яких тестуватимуть безкоштовно, повідомив він під час брифінгу 12 грудня. Рішення ухвалили через зменшення кількості людей, які самостійно вирішують тестуватися.

– Наші лабораторії не завантажені на 100%. У нас зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільний додаток чи до сімейних лікарів, – повідомив Максим Степанов.

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Кого тестуватимуть:

людей з будь-якими ознаками респіраторно захворювання;

пацієнтів перед плановими госпіталізаціями;

контактних осіб.

Крім того, до алгоритму додали швидкі тести на антиген, але вони потребуватимуть підтвердження методом ПЛР.

Коронавірус в Україні

У грудні в Україні поліпшилася ситуація с коронавірусом.

Однак фахівці Київської школи економіки (KSE) пов’язують позитивну динаміку зі зменшенням кількості зроблених ПЛР-тестів наприкінці листопада.

Детальніше про тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.