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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

9 176 за добу: в Україні Covid-19 тримається на високому рівні

Станом на 13 грудня в Україні підтвердили вже 894 215 випадків коронавірусу. За останню добу – 9 176 нових інфікованих.

Також за минулу добу;

  • госпіталізовано – 2 969 осіб;
  • летальних випадків – 156;
  • одужало – 7 563 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

  • м. Київ – 91 138 (+1 125)

Області:

  • Вінницька – 19 801 (+121)
  • Волинська – 28 019 (+167)
  • Дніпропетровська – 49 074 (+709)
  • Донецька – 29 398 (+367)
  • Житомирська – 34 073 (+359)
  • Закарпатська – 26 016 (+133)
  • Запорізька – 41 995 (+535)
  • Івано-Франківська – 40 668 (+184)
  • Київська – 48 523 (+740)
  • Кіровоградська – 7 166 (+107)
  • Луганська – 7 889 (+184)
  • Львівська – 53 662 (+363)
  • Миколаївська – 23 864 (+385)
  • Одеська – 57 699 (+628)
  • Полтавська – 29 121 (+310)
  • Рівненська – 36 117 (+217)
  • Сумська – 35 702 (+375)
  • Тернопільська – 31 165 (+201)
  • Харківська – 62 324 (+339)
  • Херсонська – 13 972 (+249)
  • Хмельницька – 34 800 (+383)
  • Черкаська – 31 209 (+425)
  • Чернівецька – 36 695 (+199)
  • Чернігівська – 24 125 (+371)

Коронавірус в Україні 12 грудня

Для порівняння, станом на 12 грудня в Україні підтвердили вже 885 039 випадків коронавірусу. За останню добу – 12 811 нових інфікованих, що менше, ніж 11 грудня, коли показник добового приросту був 13 514 хворих.

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві (1 696), а також в Одеській (1 357), Запорізькій (807) та Київській (785) областях.

Фото: Depositphotos

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