Станом на 13 грудня в Україні підтвердили вже 894 215 випадків коронавірусу. За останню добу – 9 176 нових інфікованих.

Також за минулу добу;

госпіталізовано – 2 969 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 7 563 особи;

здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

м. Київ – 91 138 (+1 125)

Області:

Вінницька – 19 801 (+121)

Волинська – 28 019 (+167)

Дніпропетровська – 49 074 (+709)

Донецька – 29 398 (+367)

Житомирська – 34 073 (+359)

Закарпатська – 26 016 (+133)

Запорізька – 41 995 (+535)

Івано-Франківська – 40 668 (+184)

Київська – 48 523 (+740)

Кіровоградська – 7 166 (+107)

Луганська – 7 889 (+184)

Львівська – 53 662 (+363)

Миколаївська – 23 864 (+385)

Одеська – 57 699 (+628)

Полтавська – 29 121 (+310)

Рівненська – 36 117 (+217)

Сумська – 35 702 (+375)

Тернопільська – 31 165 (+201)

Харківська – 62 324 (+339)

Херсонська – 13 972 (+249)

Хмельницька – 34 800 (+383)

Черкаська – 31 209 (+425)

Чернівецька – 36 695 (+199)

Чернігівська – 24 125 (+371)

Коронавірус в Україні 12 грудня

Для порівняння, станом на 12 грудня в Україні підтвердили вже 885 039 випадків коронавірусу. За останню добу – 12 811 нових інфікованих, що менше, ніж 11 грудня, коли показник добового приросту був 13 514 хворих.

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві (1 696), а також в Одеській (1 357), Запорізькій (807) та Київській (785) областях.