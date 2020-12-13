Станом на 13 грудня в Україні підтвердили вже 894 215 випадків коронавірусу. За останню добу – 9 176 нових інфікованих.
Також за минулу добу;
- госпіталізовано – 2 969 осіб;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 7 563 особи;
- здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.
- м. Київ – 91 138 (+1 125)
Області:
- Вінницька – 19 801 (+121)
- Волинська – 28 019 (+167)
- Дніпропетровська – 49 074 (+709)
- Донецька – 29 398 (+367)
- Житомирська – 34 073 (+359)
- Закарпатська – 26 016 (+133)
- Запорізька – 41 995 (+535)
- Івано-Франківська – 40 668 (+184)
- Київська – 48 523 (+740)
- Кіровоградська – 7 166 (+107)
- Луганська – 7 889 (+184)
- Львівська – 53 662 (+363)
- Миколаївська – 23 864 (+385)
- Одеська – 57 699 (+628)
- Полтавська – 29 121 (+310)
- Рівненська – 36 117 (+217)
- Сумська – 35 702 (+375)
- Тернопільська – 31 165 (+201)
- Харківська – 62 324 (+339)
- Херсонська – 13 972 (+249)
- Хмельницька – 34 800 (+383)
- Черкаська – 31 209 (+425)
- Чернівецька – 36 695 (+199)
- Чернігівська – 24 125 (+371)
Коронавірус в Україні 12 грудня
Для порівняння, станом на 12 грудня в Україні підтвердили вже 885 039 випадків коронавірусу. За останню добу – 12 811 нових інфікованих, що менше, ніж 11 грудня, коли показник добового приросту був 13 514 хворих.
Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві (1 696), а також в Одеській (1 357), Запорізькій (807) та Київській (785) областях.