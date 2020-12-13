За релігійним календарем сьогодні 13 грудня віряни вшановують пам’ять Апостола Андрія Первозванного. Він був рибалкою і проживав в селищі Капернаум. Одного разу він почув звістку, що з Юдейської пустелі прийшов Іоанн Хреститель, який проповідує наближення Царства небесного.

Андрій вирушив до річки Йордан, де став свідком справжнього дива. Коли Іоанн хрестив людей, на березі з’явилася людина, яку всі звали Ісусом з Назарету. Під час обряду хрещення над Христом прояснилися небеса і йому на голову сіл білосніжний голуб. Дивлячись на це, Андрій зрозумів, що Ісус – це саме та людина, яка знає шлях в Царство небесне. Майбутній апостол назвав його рабином.

Іменини 13 грудня святкують: Андрій, Іван, Феофіл, Фрумент.

Народні прикмети

Дивились на вогонь в печі: червоний – до холоднечі; білий – до потепління.

Ясний і морозний день – до багатого врожаю.

Сніг, який випав на Андрія, може до самого квітня лежати.

Вугілля на каганці крутиться – до морозів.

Якщо кішка активно вмивається, то погода буде холодною і ясною.

Хмари швидко і низько пливуть – до холоднечі.

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Що не можна робити

Пити горілку та інші алкогольні напої не рекомендується.

Також не можна лихословити, лаятися і пліткувати.

Постарайтеся провести день в позитивних думках і молитві, а не в голосному пустослів’ї.

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