2020 рік здивував весь світ новою вірусною хворобою – Covid-19. Більшість країн з часом почали вводити протиепідемічні обмеження, аби стримати розповсюдження хвороби. Найголовніші новини про коронавірус за 13 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в Україні

Станом на 13 грудня в Україні підтвердили майже 800 тис. випадків Covid-19. Виявили 9 176 нових інфікованих. Україна залишається на 17 місці за поширюваністю хвороби у світі.

Кабінет міністрів планує локдаун у січні 2021 року. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що орієнтовні дати – з 8 по 24 січня.

Під час локдауну буде заборонено роботу торговельних центрів, кафе та ресторанів (крім доставляння та замовлень “на виніс”), кінотеатрів, спортзалів та магазинів непродовольчих товарів. Перукарні та салони краси працюватимуть, проте лише за попереднім записом.

У всіх навчальних закладах будуть канікули, окрім дитячих садків. Проведення будь-яких масових заходів заборонятимуть. Виняток – професійні спортивні заходи за умови відсутності глядачів.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Коронавірус у світі

Всього у світі виявлено 72,2 млн випадків зараження Covid-19. Померли від хвороби понад 1,5 млн людей. Проте видужали майже 50,6 млн осіб.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Росія та Франція. Вакцинація від коронавірусу у США розпочнеться вже 14 грудня.

Мексика також затвердила вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech. Це вже четверта країна, яка ухвалила цей препарат.

У Німеччині з 16 грудня запроваджують жорсткий локдаун. На всій території країни припиняють роботу магазини роздрібної торгівлі, закриваються школи та дитячі сади. Чинні обмеження триватимуть як мінімум до 10 січня.

Детальну статистику коронавірусу у світі можна знайти у матеріалі Фактів ICTV.