У Київській області внаслідок ДТП загинули чоловік та дитина

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана водій каршерингової машини GetmanCar не впорався з керуванням та на великій швидкості протаранив стовп.

В результаті аварії від Ravon залишилася лише купа металу. У ДТП загинули дві людини, які перебували в авто.