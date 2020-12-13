У Київській області внаслідок ДТП загинули чоловік та дитина

Аварія двох автомобілів Renault та ВАЗ трапилася на дорозі траси Київ – Знам’янка, яка знаходиться в Обухівському районі.
У Національній поліції повідомляють, що водій легковика Renault вилетів на зустрічну смугу та стикнувся з машиною ВАЗ.
Через численні травми 46-річний водій ВАЗ одразу помер, а 14-річний підліток згодом у машині швидкої медичної допомоги.
Також поранення отримав винуватець трагедії – 47-річний водій легковика Renault. Його госпіталізували з численними тілесними травмами.
Працівники поліції відкрили справу за статтею 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб Кримінального кодексу України.
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Водію Renault загрожує позбавлення волі на термін до десяти років та право керування транспортом – до трьох років.
Усі автомобілі доставили на спеціальні майданчики. Національна поліція з’ясовує всі деталі справи.
У Києві авто на великій швидкості протаранило стовп – загинули дві людини
У Києві на вулиці Вадима Гетьмана водій каршерингової машини GetmanCar не впорався з керуванням та на великій швидкості протаранив стовп.
В результаті аварії від Ravon залишилася лише купа металу. У ДТП загинули дві людини, які перебували в авто.