14 грудня у Житомирі підприємці вийшли на мітинг через вибіркову дію карантинних заходів в Україні.
Представників малого та середнього бізнесу непокоїть, що деякі підприємства в країні працюють, тоді як іншим заборонено це робити. І йдеться не лише про забезпечення громадян базовими товарами чи послугами.
– І щодо чесності карантину. Влада вважає, що гірськолижним курортам можна працювати, ніхто на Буковель на натякає, а промисловим ринкам під відкритим небом – ні, – зазначили учасники мітингу.
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Крім того, підприємці виступили проти запровадження касових апаратів, які, за їхніми словами, вбивають ФОПів.
Карантин в Україні
В Україні з 8 до 24 січня 2021 року запровадили посилений карантин.
Однак терміни дії заходів можуть перенести на лютий.
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Джерело: Житомир Life