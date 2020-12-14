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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Буковелю можна, а нам – ні: у Житомирі ФОПи виступили за чесний карантин

14 грудня у Житомирі підприємці вийшли на мітинг через вибіркову дію карантинних заходів в Україні.

Представників малого та середнього бізнесу непокоїть, що деякі підприємства в країні працюють, тоді як іншим заборонено це робити. І йдеться не лише про забезпечення громадян базовими товарами чи послугами.

– І щодо чесності карантину. Влада вважає, що гірськолижним курортам можна працювати, ніхто на Буковель на натякає, а промисловим ринкам під відкритим небом – ні, – зазначили учасники мітингу.

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Крім того, підприємці виступили проти запровадження касових апаратів, які, за їхніми словами, вбивають ФОПів.

Житомир - протести

Карантин в Україні

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року запровадили посилений карантин.

Однак терміни дії заходів можуть перенести на лютий.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Житомир Life

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