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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Віталій Плахта |

Долар і євро здешевшали після вихідних: курс валют в Україні 14 грудня

Національний банк України на понеділок, 14 грудня, незначно знизив курс гривні до долара.

Курс української валюти відносно долара на сьогодні становить 27,96 грн/$1, що означає здешевлення іноземної валюти на 11 копійок, порівняно з попереднім днем.

Водночас гривня здорожчала на 10 копійок відносно євро. Цей курс на 14 грудня складає 33,89 грн/€1.

Курс валют на 14 грудня:

  • $1 – 27,9666 грн;
  • €1 – 33,8941 грн;
  • 1 польський злотий – 7,6374 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8208 грн.

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Яким буде курс долара до кінця року

Національний банк України має резерви, щоб тримати курс долара до кінця року та в 2021 році на адекватному рівні.

Про це заявив економічний експерт Олег Пендзин та уточнив, що очікує, що вартість валюти до 1 січня коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$.

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