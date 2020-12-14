Кабмін виділив додаткових 6 млрд грн для коронавірусного фонду

Фонд боротьби з коронавірусом збільшився на 6 млрд грн. 14 грудня Кабінет міністрів України вирішив виділити додаткову суму на боротьбу з коронавірусною хворобою.
Видатки з державного бюджету вдалося перерозподілити внаслідок економії коштів у 2020 році.
Станом на 10 грудня для Фонду боротьби з Covid-19 виділили 66 млрд грн, 45,5 млрд грн – на касові видатки.
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На що витрачають кошти з Фонду боротьби з Covid-19
У квітні народні депутати України ухвалили законопроект, який передбачає створення Фонду боротьби з коронавірусом у державному бюджеті.
Кошти фонду витрачаються на:
- закупівлю медичних засобів;
- виплату додаткових коштів медичним працівникам;
- доплати окремим категоріям працівників;
- матеріальну допомогу безробітнім тощо.
Днями Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав виділення додаткової суми на боротьбу з хворобою. 5,26 млрд грн будуть направлені українським медикам.