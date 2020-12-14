Кабмін виділив додаткових 6 млрд грн для коронавірусного фонду

Фонд боротьби з коронавірусом збільшився на 6 млрд грн. 14 грудня Кабінет міністрів України вирішив виділити додаткову суму на боротьбу з коронавірусною хворобою.

Видатки з державного бюджету вдалося перерозподілити внаслідок економії коштів у 2020 році.

Станом на 10 грудня для Фонду боротьби з Covid-19 виділили 66 млрд грн, 45,5 млрд грн – на касові видатки.

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На що витрачають кошти з Фонду боротьби з Covid-19

У квітні народні депутати України ухвалили законопроект, який передбачає створення Фонду боротьби з коронавірусом у державному бюджеті.

Кошти фонду витрачаються на:

закупівлю медичних засобів;

виплату додаткових коштів медичним працівникам;

доплати окремим категоріям працівників;

матеріальну допомогу безробітнім тощо.

Днями Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав виділення додаткової суми на боротьбу з хворобою. 5,26 млрд грн будуть направлені українським медикам.