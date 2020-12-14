PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Кабмін виділив додаткових 6 млрд грн для коронавірусного фонду

Фонд боротьби з коронавірусом збільшився на 6 млрд грн. 14 грудня Кабінет міністрів України вирішив виділити додаткову суму на боротьбу з коронавірусною хворобою.

Видатки з державного бюджету вдалося перерозподілити внаслідок економії коштів у 2020 році.

Станом на 10 грудня для Фонду боротьби з Covid-19 виділили 66 млрд грн, 45,5 млрд грн – на касові видатки.

Читайте: Перша партія вакцини проти Covid-19 з’явиться в Україні у травні – Стефанишина

На що витрачають кошти з Фонду боротьби з Covid-19

У квітні народні депутати України ухвалили законопроект, який передбачає створення Фонду боротьби з коронавірусом у державному бюджеті.

Кошти фонду витрачаються на:

  • закупівлю медичних засобів;
  • виплату додаткових коштів медичним працівникам;
  • доплати окремим категоріям працівників;
  • матеріальну допомогу безробітнім тощо.

Днями Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав виділення додаткової суми на боротьбу з хворобою. 5,26 млрд грн будуть направлені українським медикам.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору