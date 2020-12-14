Із 14 грудня роботодавці, які скоротили або можуть скоротити робочий час працівникам через карантин, можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги.

Для цього до 21 грудня необхідно звернутися до центру зайнятості за своїм місцем перебування та надати необхідні документи.

До пакета документів мають входити:

заява за формою, визначеною додатком 1 до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, які вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу найманих працівників через карантинні заходи;

копія наказу про скорочення або можливе скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу в період дії обмежувальних протиепідемічних заходів;

копія відомості про найманих працівників за формою, визначеною додатком 2 до Порядку.

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Документи можна надати у центр зайнятості або відправити у сканованому вигляді на електронну пошту відповідної установи.

До 22 грудня центр огляне документи та ухвалить рішення щодо виплат. Водночас роботодавці зобов’язані виплатити матеріальну допомогу на рахунок працівника не пізніше наступного робочого дня після надходження коштів.

Грошову допомогу не можуть отримати підприємці, які зареєстровані менш як три місяці або перебувають у стані припинення чи банкрутства.

Виплата 8 тис. грн за карантин

Портал Дія на 14 грудня прийняв уже понад 6 тис. заявок від найманих працівників та фізичних осіб-підприємців, діяльність яких підпадає під заборону під час січневого локдауну, на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги від держави.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що заповнення заяви на отримання допомоги займає щонайбільше п’ять хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних.