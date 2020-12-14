Комітет затвердив фінальний текст законопроекту про держбюджет-2021

Парламентський Комітет з питань бюджету після двогодинних дискусій затвердив фінальний текст законопроекту про державний бюджет на 2021 рік.

Про це повідомив народний депутат від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

– Бюджетний комітет підтримав проект бюджету-2021. Проти один член комітету (Гончаренко, ЄС), утримався один (Цабаль, Голос), – написав Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

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Рада завтра розгляне держбюджет на 2021 рік

Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, розгляне законопроект про державний бюджет на 2021 рік.

Про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков 14 грудня.

Спікер парламенту повідомив про “абсолютний конструктив” всіх депутатських фракцій та груп у переговорах щодо держбюджету на майбутній рік.