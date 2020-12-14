В Україні стабілізувалася ситуація з розповсюдженням коронавірусу, а кількість тестів зменшилася через падіння попиту на це.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

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– Критикувати МОЗ – стало національною забавою, тому ми реагуємо відповідно. У нас насправді менша кількість осіб почала звертатися саме із симптомами коронавірусу, – заявив міністр.

Він зазначив , що тому МОЗ розширив перелік категорій людей, яких треба тестувати.

– Зокрема, ми додали експрес-тести на антиген. У нас не збільшилася кількість госпіталізованих осіб. Якщо порівняти з минулим тижнем, то вона навіть зменшилася на тисячу пацієнтів, – розповів Степанов.

Також міністр додав, що в Україні збільшилася кількість тяжкохворих.

– У нас такий період, що люди доволі молодого віку, тобто від 30 до 40 років, мають дуже тяжких перебіг хвороби, – зазначив Степанов.

Очільник МОЗ розповів, що в Україні стали менше робити тестів на Covid-19, бо впав попит з боку людей.

– У нас зменшилася кількість людей, які хворіють на коронавірус і ми це бачимо по цифрах, – підкреслив міністр.

Степанов наголосив, що зменшення кількості хворих – це результат карантинних обмежень.

– У нас є поки статистика стабілізації ситуація. Хочу підкреслити, що саме стабілізації ситуації. Ми зупинили ураганне зростання кількості хворих на Covid-19. Ситуація залишається напруженою, адже близько 28 тис. людей перебувають у лікарнях, – заявив Максим Степанов.

Ситуація з коронавірусом в Україні

На брифінгу 14 грудня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про стабілізацію епідситуації в країні.

За його словами, кількість людей, які лікуються у медустановах країни від коронавірусу, не збільшується.

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