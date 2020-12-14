На коронавірус хворіють 21 народний депутат і 55 працівників апарату Ради

Станом на 14 грудня в Україні на коронавірус хворіє 21 народний депутат та 55 працівників Апарату Верховної Ради.

Про це під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту повідомив голова ВР Дмитро Разумков.

Читайте: Вигадана хвороба: нардеп Камельчук не вірить у Covid-19 і ефективність вакцин

– На сьогодні перехворіло або хворіє в Апараті 211 співробітників. Серед народних депутатів України, які перехворіли або хворіють сьогодні – 128 нардепів, – повідомив спікер.

Коронавірус в Україні

Станом на 14 грудня за статистикою коронавірусу в Україні виявили 6 451 новий випадок.

Загальна кількість інфікованих сягнула 900 666 осіб. Окрім того, 93 пацієнти померли внаслідок ускладнень (загалом – 15 247) і 5 154 одужали (506 718 – з початку пандемії).

За день до лікарень госпіталізовано 1 895 хворих, лабораторії зробили 25 582 тестування.