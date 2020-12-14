Цього тижня під час години запитань до уряду, перед народними депутатами виступить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Таке рішення ухвалили на засіданні Погоджувальної ради 14 грудня.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк зазначила, що громадяни України чекають від влади, а саме від уряду та парламенту відповіді на запитання, чого чекати від локдауну, який, за рішенням уряду, розпочнеться з 8 січня. А також, які будуть наслідки цього локдауну для країни, економіки, малого бізнесу, для найманих працівників та бюджетної сфери.

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За її словами, українців хвилює ще масова вакцинація проти коронавірусу та чого чекати від Державного бюджету на 2021 рік.

– Я пропоную запросити і заслухати прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у п’ятницю, 18 грудня, до нас на годину запитань до уряду з чіткими запитаннями щодо запровадження локдауну, вакцинації та бюджету, – зазначила Кондратюк.

Народні депутати підтримали рішення про запрошення прем’єр-міністра України на годину запитань до уряду.

Новорічний локдаун

Новорічний локдаун в Україні може бути перенесено з 8 до 24 січня на лютий 2021 року.

Головним чинником для введення посилених карантинних заходів залишається динаміка зростання захворюваності на коронавірус. Карантин посилять раніше обіцяних термінів, якщо кількість хворих за добу складатиме від 32 до 35 тис.