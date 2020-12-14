Освітні організації просять президента призначити Шкарлета міністром освіти

Представники освітніх організацій та профспілок просять президента Володимира Зеленського посприяти щонайшвидшому призначенню Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Зараз Шкарлет виконує обов’язки міністра.
Про це йдеться в листі освітян на ім’я президента, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.
На їхню думку, відсутність уже протягом півроку повноправного очільника профільного міністерства негативно позначається на авторитеті як самого міністерства, так і керованої ним галузі.
Водночас вони звертають увагу на значний управлінський досвід Шкарлета та розуміння ним проблем галузі.
— Будучи представником молодої генерації керівників, що поєднує риси інноваційності з професіоналізмом і патріотизмом, за час роботи у міністерстві він знайшов порозуміння з освітянами та науковцями, здобув їхню підтримку, почав здійснювати заходи з подальшого реформування галузі на конструктивних засадах, — йдеться в листі.
Серед підписантів листа – голова профспілки працівників освіти і науки України, президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, президент Академії педагогічних наук України, президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, голова правління Всеукраїнської асоціації працівників вищих навчальних закладів, голова Асоціації університетів України та інші.Читайте: Локдаун в Україні: чи буде працювати Верховна Рада Верховна Рада ухвалила Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки Верховна Рада ухвалила законопроект про безпеку та якість донорської крові
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