У Києві за вихідні, 12 та 13 грудня, через ожеледицю травмувалося 1 369 осіб, з них 162 дитини.
Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.
– 12 грудня через ожеледицю травмувалося 947 (832 дорослих, 115 дітей). За 13 грудня – 422 особи (375 дорослих, 47 дітей), – зазначила Вишневська.
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Вона додала, що ще троє людей за вихідні постраждали через переохолодження.
У Києві 14 грудня буде туман та ожеледиця, а видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 м.
Ожеледиця в Києві
Після того, як 10 грудня ввечері в Україні випав крижаний дощ та знизилася температура, дороги та тротуари міст країни перетворилися на ковзанку.
Внаслідок цього 11 грудня через ожеледицю у столиці травмувалося 150 дорослих осіб та 13 дітей.