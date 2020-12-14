У Києві за вихідні, 12 та 13 грудня, через ожеледицю травмувалося 1 369 осіб, з них 162 дитини.

Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.

– 12 грудня через ожеледицю травмувалося 947 (832 дорослих, 115 дітей). За 13 грудня – 422 особи (375 дорослих, 47 дітей), – зазначила Вишневська.

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Вона додала, що ще троє людей за вихідні постраждали через переохолодження.

У Києві 14 грудня буде туман та ожеледиця, а видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 м.

Ожеледиця в Києві

Після того, як 10 грудня ввечері в Україні випав крижаний дощ та знизилася температура, дороги та тротуари міст країни перетворилися на ковзанку.

Внаслідок цього 11 грудня через ожеледицю у столиці травмувалося 150 дорослих осіб та 13 дітей.