Президент України Володимир Зеленський просить прискорити процес будівництва приймальних відділень екстреної медичної допомоги. Зараз готові лише половина з 210 відділень.

– Знаю, що через епідемію будівництво почалося значно пізніше запланованого і друга половина відділень вже має завершену проектну документацію. Але вважаю, що треба прискоритися, наскільки це можливо. Ці відділення – не просто проекти будівництва. Це життя і здоров’я наших людей, – заявив Зеленський.

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За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, до кінця року в готових приймальних відділеннях буде проходити прийом сучасного обладнання.

У свою чергу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що нині для хворих на Covid-19 виділено понад 63 тис. ліжок, більшість з яких підключена до кисню.

Стабільна ситуація

За словами міністр охорони здоров’я Максима Степанова, в Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу, кількість людей, які проходять лікування від Covid-19 в лікарнях, не збільшується.

Стабілізувати ситуацію вдалося завдяки запровадженим карантинним обмеженням, зокрема і карантину вихідного дня.