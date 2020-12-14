Рада розгляне Державний бюджет на 2021 рік 15 грудня

Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік.

Про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради 14 грудня.

– Завтра ми розглядаємо три ключових законопроекти — це №4100, №4000 та кошторис Верховної Ради України. Це — бюджет, — сказав спікер Ради.

За його словами, сьогодні відбулася розмова щодо держбюджету-2021 з представниками всіх депутатських фракцій та груп, під час якої він бачив абсолютний конструктив у підходах.

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Окрім того, Разумков зазначив, що сподівається на відсутність змін та плідну роботу над цим документом без затримок та бюджетних новорічних ночей.

26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік та погодив його з МВФ.

Зокрема, згідно з проектом, дохідна частина складе 1,92 трлн грн. Витрати передбачені в розмірі 1,32 трлн грн, а дефіцит – 5,5% (236 млрд грн). У бюджеті 2020 дефіцит був на рівні 7,5%.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ і розкритикував медичні витрати у бюджеті-2021.