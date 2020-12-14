Депутати з фракції Слуга народу пропонують скасувати пленарні засідання Верховної Ради на час дії суворого карантину з 8 до 24 січня 2020 року.

– Депутати хочуть із 1 до 15 січня та з 18 до 22 січня працювати в комітетах. А тиждень із 25 до 29 січня зробити замість цього пленарним, – повідомив під час погоджувальної ради перший заступник голови фракції в парламенті Олександр Корнієнко.

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Він закликав колег підготувати постанову та підтримати її.

Жорсткий карантин в Україні

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року запровадили жорсткий карантин.

За відповідне рішення 9 грудня проголосував уряд.

Посилені карантинні обмеження запровадили, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом новорічних свят.