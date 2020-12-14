В Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу, кількість людей, які проходять лікування від Covid-19 в лікарнях, не збільшується.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Якщо ми подивимося на статистику за кількістю людей, що перебувають у наших лікарнях – то вона не збільшується. Ми можемо фіксувати, що є відповідна стабілізація за кількістю хворих на коронавірусну хворобу. Ми бачимо це по цифрах, зокрема і за кількістю госпіталізованих, – заявив Степанов.

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За його словами, стабілізувати ситуацію вдалося завдяки запровадженим карантинним обмеженням, зокрема і карантину вихідного дня.

Статистика коронавірусу свідчить, що 6 451 українець отримав позитивний результат тесту на Covid-19 за останній день.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на ранок 14 грудня сягнула 900 666.

Найбільше нових хворих у Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.