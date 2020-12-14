Тисяча заяв в секунду: скільки українців оформили компенсації через карантин

З 11.00 до 16.00 з моменту початку подання заяв, 14 грудня, на отримання карантинних виплат, послугою скористалися понад 33 тис. українців.

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

– Ми маємо певне навантаження на систему і певну нестабільність роботи послуги. За секунду близько тисячі людей одночасно подавали заяви, – наголосив Вискуб.

Він зазначив, що послуга доступна до 31 грудня 2020 року, тому не варто намагатися отримати усі виплати в перший день реалізації такої ініціативи.

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Виплата 8 тис. грн за карантин

Із 14 грудня роботодавці, які скоротили або можуть скоротити робочий час працівникам через карантин, можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги.

Для цього до 21 грудня необхідно звернутися до центру зайнятості за своїм місцем перебування та надати необхідні документи. Документи можна надати у центр зайнятості або відправити у сканованому вигляді на електронну пошту відповідної установи.

До 22 грудня центр огляне документи та ухвалить рішення щодо виплат. Водночас роботодавці зобов’язані виплатити матеріальну допомогу на рахунок працівника не пізніше наступного робочого дня після надходження коштів.

Грошову допомогу не можуть отримати підприємці, які зареєстровані менш як три місяці або перебувають у стані припинення чи банкрутства.