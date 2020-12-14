Україна вважає “продаж” Масандри структурі друга Путіна воєнним злочином

Присвоєння і продаж майна виноробного завод Массандра в окупованому РФ Криму розцінюється українською стороною як воєнний злочин.

Про це заявив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний і пояснив, що відповідно до Женевської конвенції “державі-окупанту забороняється привласнювати як публічну, так і приватну власність на окупованій території”.

– А виставлення на аукціон активів Масандри та її придбання російською компанією підтверджують той факт, що окупаційна адміністрація не тільки незаконно заволоділа цим майном, ще й незаконно ним розпоряджається, – заявив Поночовний.

Зі свого боку заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова написала в Twitter про те, що Росія нестиме відповідальність за те, що злочинним шляхом продала Масандру “за копійки”.

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Завод Массандра придбали структури друга Путіна

100% акцій заводу Массандра в Криму придбала дочірня компанія банку Росія Південний проект за 5,327 млрд рублів ($73 млн).

Найбільшим акціонером банку є друг президента РФ Володимира Путіна Юрій Ковальчук.

Після “продажу” Масандри Південний проект отримав у власність 11 тис. га земель на півдні Криму, а також колекцію в більш ніж 1 млн пляшок вин.