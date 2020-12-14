Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на новорічні свята (СПИСОК)

Залізничний оператор Укразалізниця відновив рух та призначив додаткові поїзди за низкою маршрутів.

Рішення ухвалили з огляду на новорічні свята, коли тисячі українців їдуть в гості до друзів та близьких, що розширює пасажиропотік.

Повний список додаткових поїздів на Новий рік і Різдво від Укрзалізниці підготували Факти ICTV.

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Додаткові поїзди

№168 Львів – Одеса. Курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3 січня 2021 року;

№198 Ковель – Львів. Курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року;

№768/767 Київ – Херсон. З Києва потяг курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року. З Херсона – 30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.

№41/42 Дніпро – Трускавець. Курсує з 13 грудня;

№43 Івано-Франківськ – Київ. Курсує з 13 грудня;

№45/46 Лисичанськ – Київ. Курсує з 13 грудня;

№118/117 Чернівці – Київ. Курсує з 13 грудня.

№143/144 Київ – Івано-Франківськ – Ворохта. З Києва потяг курсуватиме 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. З Ворохти потяг курсуватиме 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська;

№149/150 Полтава – Ворохта. З Полтави потяг курсуватиме 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. З Ворохти потяг курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

№129/130 Кременчук – Івано-Франківськ. Потяг з Кременчука курсуватиме 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. З Івано-Франківська поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Рух поїздів відновлено

№13/14 Київ – Солотвино (Тересва);

№26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів;

№58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля;

№70/69 Маріуполь – Львів;

№138/137 Хмельницький – Лисичанськ;

№821/822 Львів – Ужгород – Львів з 14 грудня.

№357/358 Київ – Рахів з 18 грудня;

№745/746 Київ – Славське з 15 грудня.

№142 Львів – Бахмут;

№217/218 Київ – Рахів.

№134/133 Миколаїв – Рахів. З Миколаєва поїзд курсуватиме 23, 25, 26, 28, 29 та 31 грудня 2020 року, а також 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 січня 2021 року. З Рахова потяг курсуватиме 25, 27, 28, 30 та 31 грудня 2020 року, а також 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 та 18 січня 2021 року.

Окремо на 30 грудня 2020 року та 6 січня 2021 року призначено додаткові рейси потягів №774 Київ – Шостка та №782 Київ – Черкаси.

Новорічний локдаун: як працюватиме залізниця

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, як працюватиме транспорт під час новорічного локдауну у січні 2021.

На період локдауну в Україні робота транспорту, зокрема й залізниці, не зупинятиметься.

Детальніше про роботу транспорту під час карантину читайте на Фактах ICTV.