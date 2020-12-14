Народний депутат України від партії Слуга народу Юрій Камельчук вважає, що коронавірус – це вигадана хвороба.

За його словами, вакцини проти Covid-19 не викликають довіри.

– Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі, особливо – проти вигаданої хвороби Covid-19, – заявив Юрій Камельчук в ефірі одного з українських телеканалів.

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Нардеп розкритикував вакцини проти коронавірусу і те, що їхні розробники випускають речовини з ефективністю 70%. Він поставив під сумнів здатність цих вакцин лікувати вірус.

Вакцина проти коронавірусу

З моменту появи коронавірусу науковці всіх країн світу працювали над вакциною, яка здатна забезпечити імунітет у людей проти страшного вірусу.

За допомогою щеплень фахівці збираються уповільнити темпи поширення Covid-19. Водночас вакцини не лікують вірус, а працюють як профілактичний засіб. У США вже затвердили речовину і готові розпочати вакцинацію.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Фото: Юрій Камельчук