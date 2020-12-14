6 451 українець заразився Covid-19 за останній день.
Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на ранок 14 грудня сягнула 900 666.
Крім того, 93 пацієнти померли внаслідок ускладнень (загалом – 15 247) і 5 154 одужали (506 718 – з початку пандемії).
За день до лікарень госпіталізовано 1 895 хворих, лабораторії зробили 25 582 тестування.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Найбільше нових хворих у Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.
Covid-19 у регіонах:
- м. Київ – 91 743 (+605)
області:
- Вінницька – 19 866 (+65)
- Волинська – 28 246 (+227)
- Дніпропетровська – 49 535 (+461);
- Донецька – 29 660 (+262)
- Житомирська – 34 491 (+418)
- Закарпатська – 26 153 (+137)
- Запорізька – 42 435 (+440)
- Івано-Франківська – 40 768 (+100)
- Київська – 49 044 (+521)
- Кіровоградська – 7 225 (+59)
- Луганська – 7 929 (+40)
- Львівська – 53 844 (+182)
- Миколаївська – 24 099 випадків
- Одеська – 58 283 (+584)
- Полтавська – 29 450 (+329)
- Рівненська – 36 262 (+145)
- Сумська – 35 968 (+266)
- Тернопільська – 31 283 (+118)
- Харківська – 62 428 (+104)
- Херсонська – 14 207 (+235)
- Хмельницька – 34 840 (+40)
- Черкаська – 31 607 (+398)
- Чернівецька – 36 889 (+194)
- Чернігівська – 24 411 (+286).
Коронавірус в Україні 13 грудня
Станом на 13 грудня коронавірус в Україні підтвердили ще у 9 176 осіб. Тобто вчора було загалом 894 215 випадків Covid-19.
З них 2 969 пацієнтів були госпіталізовані, 156 померли і 7 563 – повністю одужали за останній день.
Найбільше підтверджених випадків було у Києві (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.