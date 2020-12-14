PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

Значне зниження: за добу 6 451 новий випадок коронавірусу в Україні

6 451 українець заразився Covid-19 за останній день.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на ранок 14 грудня сягнула 900 666.

Крім того, 93 пацієнти померли внаслідок ускладнень (загалом – 15 247) і 5 154 одужали (506 718 – з початку пандемії).

За день до лікарень госпіталізовано 1 895 хворих, лабораторії зробили 25 582 тестування.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше нових хворих у Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

Covid-19 у регіонах:

  • м. Київ – 91 743 (+605)

області:

  • Вінницька – 19 866 (+65)
  • Волинська – 28 246 (+227)
  • Дніпропетровська – 49 535 (+461);
  • Донецька – 29 660 (+262)
  • Житомирська – 34 491 (+418)
  • Закарпатська – 26 153 (+137)
  • Запорізька – 42 435 (+440)
  • Івано-Франківська – 40 768 (+100)
  • Київська – 49 044 (+521)
  • Кіровоградська – 7 225 (+59)
  • Луганська – 7 929 (+40)
  • Львівська – 53 844 (+182)
  • Миколаївська – 24 099 випадків
  • Одеська – 58 283 (+584)
  • Полтавська – 29 450 (+329)
  • Рівненська – 36 262 (+145)
  • Сумська – 35 968 (+266)
  • Тернопільська – 31 283 (+118)
  • Харківська – 62 428 (+104)
  • Херсонська – 14 207 (+235)
  • Хмельницька – 34 840 (+40)
  • Черкаська – 31 607 (+398)
  • Чернівецька – 36 889 (+194)
  • Чернігівська – 24 411 (+286).

Карта поширення коронавірусу в Україні 14 грудня

Коронавірус в Україні 13 грудня

Станом на 13 грудня коронавірус в Україні підтвердили ще у 9 176 осіб. Тобто вчора було загалом 894 215 випадків Covid-19.

З них 2 969 пацієнтів були госпіталізовані, 156 померли і 7 563 – повністю одужали за останній день.

Найбільше підтверджених випадків було у Києві (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка