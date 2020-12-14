6 451 українець заразився Covid-19 за останній день.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на ранок 14 грудня сягнула 900 666.

Крім того, 93 пацієнти померли внаслідок ускладнень (загалом – 15 247) і 5 154 одужали (506 718 – з початку пандемії).

За день до лікарень госпіталізовано 1 895 хворих, лабораторії зробили 25 582 тестування.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше нових хворих у Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

Covid-19 у регіонах:

м. Київ – 91 743 (+605)

області:

Вінницька – 19 866 (+65)

Волинська – 28 246 (+227)

Дніпропетровська – 49 535 (+461);

Донецька – 29 660 (+262)

Житомирська – 34 491 (+418)

Закарпатська – 26 153 (+137)

Запорізька – 42 435 (+440)

Івано-Франківська – 40 768 (+100)

Київська – 49 044 (+521)

Кіровоградська – 7 225 (+59)

Луганська – 7 929 (+40)

Львівська – 53 844 (+182)

Миколаївська – 24 099 випадків

Одеська – 58 283 (+584)

Полтавська – 29 450 (+329)

Рівненська – 36 262 (+145)

Сумська – 35 968 (+266)

Тернопільська – 31 283 (+118)

Харківська – 62 428 (+104)

Херсонська – 14 207 (+235)

Хмельницька – 34 840 (+40)

Черкаська – 31 607 (+398)

Чернівецька – 36 889 (+194)

Чернігівська – 24 411 (+286).

Коронавірус в Україні 13 грудня

Станом на 13 грудня коронавірус в Україні підтвердили ще у 9 176 осіб. Тобто вчора було загалом 894 215 випадків Covid-19.

З них 2 969 пацієнтів були госпіталізовані, 156 померли і 7 563 – повністю одужали за останній день.

Найбільше підтверджених випадків було у Києві (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.