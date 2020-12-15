Новий рік 2021 цьогоріч святкуватимуть у ніч з четверга на п’ятницю. Попри низку карантинних обмежень люди все ж очікують свята та готуються до новорічного застілля.

Факти ICTV дізналися у яку суму українцям обійдеться оформлення такого столу, та на скільки подорожчали продукти у порівнянні з минулим роком.

Національний науковий центр Інститут аграрної економіки провів дослідженя та підрахував, що українська сім’я з чотирьох осіб у середньому витратить 1 706 грн на святкування 2021 року і це лише на 5,3% більше, ніж торік.

Для оцінки бралося новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, мʼясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

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Скільки коштує новорічне застілля:

3 кг салату Олівʼє традиційної рецептури обійдеться у 159,4 грн;

Оселедець під шубою (1,5 кг) — 120,4 грн;

Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси Салямі коштуватиме 89,5 грн, почеревини копченої — 100 грн, битка зі свинини свіжого — 110 грн;

Мʼясо птиці на кінець нинішнього року є найдешевшим серед інших видів мʼяса. За кілограм курячого філе доведеться заплатити в середньому 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг мʼясних продуктів становитиме 394,5 грн;

Оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн;

Твердий сир (300 г) — 66 грн;

Пачка вершкового масла (200 г) — 38 грн (молочні продукти цього року подорожчали на 10—12%);

Вартість овочів на новорічному столі становитиме у середньому 182,3 грн;

Фрукти на святковому столі обійдуться у 104 грн;

Буханець білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн;

Шоколадні цукерки — 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського Артемівське (0,75 л) обійдеться у 100 грн. У півтора раза більше — 170 грн — доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку Шабо п’ятирічної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться в 76,6 грн.

Сімʼям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Банка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби — у 220 грн.

Тому вартість новорічного столу з делікатесами зросте до 2 176 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві становитиме 1 916 грн, що на 7,4% більше вартості новорічного столу торік. Стіл з делікатесами обійдеться жителям столиці у 2 426,78 грн.

У Новий рік та Різдво 2021 українці будуть відпочивати сім днів. Коли будуть вихідні і на які дні тижня вони випадають – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Інститут аграрної економіки