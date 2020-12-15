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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Андрій Герус захворів на коронавірус

Народний депутат Андрій Герус захворів на коронавірус.

Про це він заявив на своєму Facebook.

За його словами, хвороба протікає у легкій формі. Разом із депутатом захворіла вся його родина.

– Отримав позитивний тест на Covid-19, почуваюся нормально, перебуваю вдома. Захворіли всією сім’єю, діти переносять найлегше, практично безсимптомно.

Швидкого одужання політику побажали колеги по фракції, а також депутати попередніх скликань.

Андрій Герус – народний депутат України від фракції Слуга народу, також є представником президента Володимира Зеленського в Кабміні.

Днями коронавірус підтвердився в Антона Геращенка – заступника міністра внутрішніх справ України.

Політик продовжує працювати у дистанційному режимі. Разом із ним хворіє його 4-річна донька.

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