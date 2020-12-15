Наслідки коронавірусу: чому люди наважуються на самогубство

Вже майже рік триває пандемія коронавірусу, яка встигла викликати колосальні наслідки для людства.

Окрім фізичного здоров’я, коронавірус завдає шкоди психологічному стану. Численні карантинні обмеження, у яких змушене жити людство, змінюють звичний ритм життя.

Іноді ці зміни настільки сильні, що у людей проявляються суїцидальні настрої. З вересня лише в Києві зафіксували п’ять випадків самогубств серед людей, які захворіли на коронавірус.

20 листопада. 78-річна жінка, яка лікувалась у Київській міській клінічній лікарні №12 від Covid-19, наклала на себе руки.

20 жовтня. В лікарні на Оболоні 68-річний пацієнт вистрибнув з вікна на четвертому поверсі. Напередодні з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка. А 24 вересня було два суїциди у лікарні №4. Факти ICTV разом з магістром психології, кандидатом педагогічних наук, доцентом, доцентом Університету Грінченка Яною Фруктовою розібрали, як вірусна хвороба впливає на психологічний стан та чому люди вчиняють самогубство на тлі пандемії коронавірусу.

Зв’язок між фізичним та емоційним станом

Наш психологічний стан визначається станом фізичного здоров’я, адже на нього впливають гормони, які виробляє організм.

Саме нестача серотоніну (гормону радості) викликає депресивні клінічні стани, які потребують лікування – як медикаментами, так і терапією.

Але буває і навпаки, коли зовнішні фактори спричиняють зміни у перебігу біохімічних процесів.

– Через нестачу сонячного світла гірше виробляється гормон, тому настрій теж погіршується. Вітамін D та вітаміни групи В мають велике значення для нашого психоемоційного стану, – розповідає психолог.

У людини, яка тривалий час перебуває на ізоляції і не отримує достатню кількість сонячного світла, може виникнути депресивний стан.

– Коли наше середовище збіднене, ми перебуваємо умовно в одній кімнаті і вже добре знаємо усі предмети, різноманітність подразників (що викликають інтерес, – Ред.) зменшується, що спричиняє погіршення стану.

Віруси впливають на наш фізичний стан, а отже і на емоційний.

Паразитуючи в клітинах, вірус змінює її біохімію і вона починає виробляти багато кальцію. Як наслідок, він знизує інші клітини – які передають нервові імпульси.

Віруси герпетичної групи впливають на нюхову цибулину, намагаючись пройти до мозку. Ці віруси породжують негативний настрій, роздратування, апатію.

– Тому під час коронавірусу, коли знижується здатність розрізняти запахи, можна припустити подібний ефект, – пояснює Фруктова.

В комплексі поганий фізичний стан, зниження рухової активності і зменшення освітлення спричиняють зміну біохімічних процесів в організмі людини, а як наслідок – депресивні стани.

Коронавірус як фінальний тригер

Депресивні стани часто бувають генетично обумовленими, тобто люди мають схильність до нестачі серотоніну в організмі.

Якщо до цього долучаються інші психоемоційні фактори – втрата роботи, прибутку, типового кола спілкування, зменшення комунікативних контактів, обмеження рухової активності, збіднення середовища існування, обмеження самовираження, зниження різноманітності дозвілля – вони погіршують ту ситуацію, яка є.

– Тому коронавірус ускладнює ситуацію і як хвороба, і як причина карантинних заходів, які багатьом людям складно пережити. Але наразі чіткої кореляції між коронавірусом та депресією ще не встановлено, – розповідає психолог Яна Фруктова.

Важливо розуміти, що є клінічна депресія, яка лікується препаратами і психотерапією, а є неклінічна – коли люди плутають неврози і поганий настрій через об’єктивні фактори з депресивними станами.

Причина самогубства

Вийти самостійно з класичної клінічної депресії неможливо. Вона потребує лікування у спеціалістів.

Своєчасно не звернувшись по медичну допомогу чи по допомогу до найближчого оточення, люди не мають потрібної підтримки і вдаються до таких кардинальних вчинків.

Поділ на “благородні” і “неблагородні” хвороби.

Якщо у нас болить серце, ми приймаємо ліки і нам за це не соромно.

А от якщо не виробляється гормон радості, то чомусь люди відчувають, що не варто у цьому зізнаватися.

– Це той самий фізіологічний процес, який має свої передумови та наслідки. Насамперед має спрацьовувати інстинкт самозбереження, і попри внутрішні вагання, треба звертатися до фахівця, – наголошує психолог.

Також велике значення мають стереотипи, які були сформовані ще за радянських часів. Людям з іншою точкою зору, яких не могли заарештувати за законодавством, приписували психічні хвороби.

Там і є коріння відчуття небезпеки – якщо ти зізнаєшся у психологічних проблемах, можеш бути покараним.

За крок до самогубства

Важка депресія має чимало симптомів, які присутні у людей протягом довгого часу. Ба більше, людина починає сприймати їх як належне.

Фактично, відповідальність за життя людини несуть її близькі, які мають звернути увагу на зміну поведінки і вчасно запропонувати консультацію психолога, щоб запобігти непоправним діям.

Симптоматика, яка може занепокоїти:

зниження інтересу до типової діяльності – того, від чого раніше отримував задоволення;

різке зниження самооцінки;

небажання іти на контакт, спілкуватися;

відсутність будь-яких бажань, немає “хочу” як такого;

фізична активність відсутня;

відмова робити буденні побутові справи, навіть доглядати за собою.

Якщо ви самі помічаєте за собою подібні симптоми, варто звернутися по допомогу.

Просити про допомогу – не соромно

На внутрішній стан впливає багато зовнішніх факторів, тому за допомогою них можна спробувати не допустити пригніченого стану.

Насамперед треба поговорити з самим собою і зрозуміти, що змінилося в житті настільки, що не можна впоратися з ситуацією.

– Якщо ви не можете зізнатися у проблемах друзям чи знайомим або не хочете йти до психотерапевта, скористайтеся телефоном довіри, куди можна анонімно зателефонувати і поспілкуватися, – рекомендує Яна Фруктова

Всеукраїнський телефон довіри: 0 800 501 701

Телефон довіри у Києві: (044) 456 17 02

Як покращити середовище існування:

збільшити кількість світла у приміщенні;

оточити себе яскравими приємними фарбами;

займатися фізичною активністю;

пробувати щось нове, особливо на що не вистачало часу раніше;

полюбити себе: зрозуміти, що ваше фізичне, психічне і соціальне здоров’я – ваша відповідальність.

Знаходьте усе, що дає вам позитивні емоції: готуйте смачну та здорову їжу, опануйте нові фізичні практики, насичуйте мозок різноманітною активністю.

Більше спілкуйтеся з близькими та рідними і знайомтеся з новими цікавими людьми.

Статистика смертності

За інформацією ВООЗ, щороку у світі понад 800 тис. осіб вкорочують собі віку, це – одне перерване життя що 40 секунд.

У період січень-вересень 2020 року в Україні 4 708 людей вчинили самогубство. Ця цифра майже уп’ятеро перевищує кількість вбивств.

Повні дані, від чого найчастіше помирають українці, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Анастасія Дячкіна