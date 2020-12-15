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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Держбюджет 2021 передбачає збільшення видатків на культуру – Ткаченко

Державний бюджет України на 2021 рік передбачає виділення більшої суми коштів на сферу культури, ніж минулого року. Про це у соцмережах повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, у наступному році видатки на культуру, туризм на інформаційну політику становитимуть понад 12,5 млрд грн.

– Нам вдалося відстояти більший бюджет, аніж у 2020 році. Це демонструє поступову зміну сприйняття ролі культури для держави.

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Ткаченко підкреслив, що за рахунок виділених коштів міністерство зможе реалізувати низку важливих культурних проектів. Також він анонсував створення нових установ – Державної служби охорони культурної спадщини та Державної інспекції охорони культурної спадщини.

Парламент ухвалив документ про держбюджет 2021

Законопроект про державний бюджет України нардепи ухвалили 15 грудня. Документ підтримало 289 парламентарів.

Відповідно до нього, ВВП у 2021 році становитиме 4 505,9 млрд грн. Детальніше про видатки державного бюджету 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Олександр Ткаченко

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