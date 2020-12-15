Верховна Рада IX скликання збереться на пленарне засідання у вівторок, 15 грудня. Нардепи розглянуть низку законопроектів, серед яких два дуже важливі документи:

Державний бюджет України на 2021 рік;

внесення зміни до статті 1 закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Питання щодо особливого статусу ОРДЛО можуть пролонгувати або ж внести туди корективи чи альтернативний законопроект.

Крім того, у другому читанні парламентарі розглянуть проект постанови про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік.

Порядок денний Ради на 15 грудня 2020 року

Звіт Шмигаля

Цього тижня під час години запитань до уряду, перед народними депутатами виступить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк зазначила, що громадяни України чекають від влади, а саме від уряду та парламенту відповіді на запитання, чого чекати від локдауну, який, за рішенням уряду, розпочнеться з 8 січня. А також, які будуть наслідки цього локдауну для країни, економіки, малого бізнесу, для найманих працівників та бюджетної сфери.

За її словами, українців хвилює ще масова вакцинація проти коронавірусу та чого чекати від державного бюджету на 2021 рік.

Новорічний локдаун

Новорічний локдаун в Україні може бути перенесено з 8 до 24 січня на лютий 2021 року.

Головним чинником для введення посилених карантинних заходів залишається динаміка зростання захворюваності на коронавірус. Карантин посилять раніше обіцяних термінів, якщо кількість хворих за добу складатиме від 32 до 35 тис.