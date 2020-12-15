В Україні запроваджують експрес-тести на Covid-19 для контактних осіб, а це може привести до збільшення показників захворюваності.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час Свободи слова на телеканалі ICTV.

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– Ми запровадили так зване скринінгове тестування. Тестуємо контактних хворих експрес-тестами на антиген – це швидкі тести за 15 хвилин. Ми розуміємо, що кількість виявлених хворих може зрости, тому, що зараз безсимптомних ми не бачимо, – зазначив Степанов.

Він також запевнив, що в лабораторних центрах МОЗ у цей час немає черги на тестування, вони не завантажені на 100% через збільшення потужностей.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що в Україні стабілізувалася ситуація з розповсюдженням коронавірусу, а кількість тестів зменшилася через падіння попиту на це.

Степанов наголосив, що зменшення кількості хворих – це результат карантинних обмежень.