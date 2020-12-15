PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Експрес-тексти на Covid-19 різко збільшать кількість хворих в Україні – Степанов

В Україні запроваджують експрес-тести на Covid-19 для контактних осіб, а це може привести до збільшення показників захворюваності.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час Свободи слова на телеканалі ICTV.

Читайте: Значне зниження: за добу 6 451 новий випадок коронавірусу в Україні

– Ми запровадили так зване скринінгове тестування. Тестуємо контактних хворих експрес-тестами на антиген – це швидкі тести за 15 хвилин. Ми розуміємо, що кількість виявлених хворих може зрости, тому, що зараз безсимптомних ми не бачимо, – зазначив Степанов.

Він також запевнив, що в лабораторних центрах МОЗ у цей час немає черги на тестування, вони не завантажені на 100% через збільшення потужностей.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що в Україні стабілізувалася ситуація з розповсюдженням коронавірусу, а кількість тестів зменшилася через падіння попиту на це. 

Степанов наголосив, що зменшення кількості хворих – це результат карантинних обмежень. 

Джерело: Свобода слова

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка