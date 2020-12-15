Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 15 грудня коронавірус в Києві виявили ще у 1 559 осіб.

Порівняно з вчорашнім днем, кількість нових випадків зросла більш ніж удвічі.

Захворіли:

837 жінок віком від 18 до 91 років;

618 чоловіків віком від 18 до 89 років;

46 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 58 хлопчиків від 3 до 17 років.

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Всього в столиці зафіксовано 93 302 випадки Covid-19. З початку карантину від коронавірусу одужали 29 550 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому – 358, Дніпровському — 280 та Деснянському районі — 176 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: