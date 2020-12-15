Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 15 грудня коронавірус в Києві виявили ще у 1 559 осіб.
Порівняно з вчорашнім днем, кількість нових випадків зросла більш ніж удвічі.
Захворіли:
- 837 жінок віком від 18 до 91 років;
- 618 чоловіків віком від 18 до 89 років;
- 46 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 58 хлопчиків від 3 до 17 років.
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Всього в столиці зафіксовано 93 302 випадки Covid-19. З початку карантину від коронавірусу одужали 29 550 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому – 358, Дніпровському — 280 та Деснянському районі — 176 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.