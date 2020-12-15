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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Мітинг ФОПів і падіння ліхтарів на Шулявці: Київ стоїть у 9-бальних заторах (КАРТА)

15 грудня у Києві фіксують затори за шкалою у 9 балів. Причина сповільненого руху у столиці – падіння ліхтарів на Шулявському мосту та акції протесту підприємців на Майдані Незалежності.

Наразі повністю перекритий рух на вул. Хрещатик та вул. Михайла Грушевського. Через це великі затори утворилися на бул. Лесі України, бул. Тараса Шевченка, вул. Басейній, прт. Повітрофлотському та інших.

Внаслідок падіння ліхтарів на Шулявському мосту спостерігається сповільнений рух, перекрито в’їзд на прт. Перемоги. Також причиною заторів є численні ДТП.

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затори Київ

Падіння ліхтарів і протести: що відбувається у Києві

15 грудня фізичні-особи підприємці влаштували акцію протесту на Майдані Незалежності. Вони виступають проти запровадженя локдауну у січні. Під час мітингу навіть сталися сутички між протестувальниками та поліцією.

Крім того, на Шулявському шляхопроводі впали ліхтарні стовпи. Внаслідок інциденту постраждав автомобіль.

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