Україна проводить переговори з виробниками вакцин проти коронавірусу щодо постачання речовини у найкоротші терміни.

У МОЗ сподіваються отримати вакцину вже у першому кварталі 2021 року, а саме у лютому.

– Ми розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже у першому кварталі 2021 року. Нині ми робимо все можливе, щоб перші дози в Україні з’явилися у лютому, – уточнив глава МОЗ Максим Степанов.

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Водночас він нагадав, що Україна гарантовано отримає 8 млн доз вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX у першому півріччі наступного року.

Вакцина проти коронавірусу

Після розробки і затвердження вакцин проти коронавірусу Україна очікує постачання речовини.

Однак для цього необхідно провести підготовку, щоб забезпечити доставку і зберігання доз.

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Джерело: Радіо НВ