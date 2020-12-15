Україна проводить переговори з виробниками вакцин проти коронавірусу щодо постачання речовини у найкоротші терміни.
У МОЗ сподіваються отримати вакцину вже у першому кварталі 2021 року, а саме у лютому.
– Ми розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже у першому кварталі 2021 року. Нині ми робимо все можливе, щоб перші дози в Україні з’явилися у лютому, – уточнив глава МОЗ Максим Степанов.
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Водночас він нагадав, що Україна гарантовано отримає 8 млн доз вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX у першому півріччі наступного року.
Вакцина проти коронавірусу
Після розробки і затвердження вакцин проти коронавірусу Україна очікує постачання речовини.
Однак для цього необхідно провести підготовку, щоб забезпечити доставку і зберігання доз.
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Джерело: Радіо НВ