Нацбанк випустив пам’ятну монету Україна – Білорусь

Національний банк України 15 грудня ввів у обіг пам’ятну монету Україна – Білорусь. Духовна спадщина-Ірмологіон.

Нова срібна монета, тираж якої 2 500 штук, присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, зокрема збірникам різних жанрів літургійного співу – Ірмологіон.

Ці пісенні традиції були поширені на всій етнічній території українців і білорусів.

На аверсі монети викарбовано малий герб України, дату карбування, номінал та сторінку Супральського Ірмологіону.

На реверсі зображено стилізований фрагмент сторінки Ірмологіону та ікони Воздвиження Чесного Хреста з родиною Яна Собеського, а також написи “збірка церковних співів” та “Ірмологіон”.

Читайте: Нацбанк приурочив першу вертикальну банкноту космонавту Каденюку

Монета, присвячена Держприкордонслужбі

19 листопада НБУ ввів в обіг монету номіналом 10 грн, присвячену Державній прикордонній службі.

Пам’ятна монета належить до серії Збройні сили України.