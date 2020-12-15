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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Віталій Плахта |

Нацбанк випустив пам’ятну монету Україна – Білорусь

Національний банк України 15 грудня ввів у обіг пам’ятну монету Україна – Білорусь. Духовна спадщина-Ірмологіон.

Нова срібна монета, тираж якої 2 500 штук, присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, зокрема збірникам різних жанрів літургійного співу – Ірмологіон.

Ці пісенні традиції були поширені на всій етнічній території українців і білорусів.

На аверсі монети викарбовано малий герб України, дату карбування, номінал та сторінку Супральського Ірмологіону.

На реверсі зображено стилізований фрагмент сторінки Ірмологіону та ікони Воздвиження Чесного Хреста з родиною Яна Собеського, а також написи “збірка церковних співів” та “Ірмологіон”.

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Нацбанк випустив пам’ятну монету Україна – Білорусь

Монета, присвячена Держприкордонслужбі

19 листопада НБУ ввів в обіг монету номіналом 10 грн, присвячену Державній прикордонній службі.

Пам’ятна монета належить до серії Збройні сили України.

Джерело: НБУ

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