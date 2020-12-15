Цього тижня народні депутати України зберуться на засідання парламенту традиційно о 10.00 15 грудня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.

Зокрема на розгляді буде законопроект про особливий статус Донецької та Луганської областей. Також депутати проведуть фінальне голосування щодо Державного бюджету України на 2021 рік.

Також порядок денний передбачає розгляд таких документів:

№4470 і № 4471 – щодо відновлення механізму запобігання корупції;

№3014 – про електронні комунікації.

Читайте: Держбюджет та особливий статус Донбасу: порядок денний Ради 15 грудня

Парламентські засідання хочуть скасувати на період локдауну

Депутати від партії Слуга народу пропонують скасувати засідання Верховної Ради на період локдауну. Посилення карантину заплановане на новорічні свята – з 8 по 24 січня.

Про це повідомив член партії – Олександр Корнієнко. Найближчим часом парламентарі планують зареєструвати відповідну постанову.