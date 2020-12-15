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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Понад 8 тис. за добу: в Україні збільшилась кількість хворих на Covid-19

8 416 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 479 осіб;
  • летальних випадків – 233;
  • одужало – 16 150 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 909 082 особи;
  • одужало – 522 868 осіб;
  • летальних випадків – 15 480;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус у регіонах

  • Київ – 93 302 випадки;
  • Вінницька область – 19 977 випадків;
  • Волинська область – 28 527 випадків;
  • Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
  • Донецька область – 30 062 випадки;
  • Житомирська область – 34 511 випадків;
  • Закарпатська область – 26 281 випадок;
  • Запорізька область – 43 034 випадки;
  • Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
  • Київська область – 49 335 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 273 випадки;
  • Луганська область – 7 987 випадків;
  • Львівська область – 54 233 випадки;
  • Миколаївська область – 24 404 випадки;
  • Одеська область – 59 113 випадків;
  • Полтавська область – 30 025 випадків;
  • Рівненська область – 36 599 випадків;
  • Сумська область – 36 098 випадків;
  • Тернопільська область – 31 374 випадки;
  • Харківська область – 62 708 випадків;
  • Херсонська область – 14 346 випадків;
  • Хмельницька область – 34 919 випадків;
  • Черкаська область – 32 272 випадки;
  • Чернівецька область – 37 080 випадків;
  • Чернігівська область – 24 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус 14 грудня

Станом на ранок 14 грудня 6 451 українець отримав позитивний результат тесту на Covid-19 за останній день. Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні сягнула 900 666.

Крім того, 93 пацієнти померли внаслідок ускладнень (загалом – 15 247) і 5 154 одужали (506 718 – з початку пандемії). За день до лікарень госпіталізовано 1 895 хворих, лабораторії зробили 25 582 тестування.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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