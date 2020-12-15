Верховна Рада продовжила до кінця 2021 року дію закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

За відповідне рішення проголосували 304 народні депутати. Документ був ухвалений ще у вересні 2014 року терміном на три роки. Починаючи з 2017 року його продовжують.

Оскільки документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Читайте: Правосуддя невідворотне! Гаага почне розслідувати воєнні злочини на Донбасі та в Криму

Закон про особливий статус

Згідно із законом, особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють виключно органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

Однак ст. 10 передбачає, що без виведення незаконних збройних формувань з тимчасово окупованих територій, гарантій вільного волевиявлення і дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації проведення виборів неможливе.

Водночас через те, що Росія не виконує свої зобов’язання і війна на Донбасі продовжується, цей закон працює тільки формально.